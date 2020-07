Duitse industriële productie herstelt minder dan verwacht ISA

07 juli 2020

09u57

Bron: BELGA 0 De Duitse industriële productie is in mei met 7,8 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat heeft het Duitse statistiekbureau bekendgemaakt. In april was er nog sprake van een ongekende krimp van de industriële productie, als gevolg van coronamaatregelen die tot fabriekssluitingen leidden.

Economen hadden in doorsnee een sterker herstel verwacht. Ze rekenden op een toename van de industriële productie van 11,1 procent op maandbasis.

In april ging de industriële productie met een bijgestelde 17,5 procent omlaag, de sterkste daling sinds de metingen in 1991 begonnen.

Dat de crisis nog steeds zwaar weegt, blijkt uit de jaarvergelijking. Tegenover mei vorig jaar lag de productie 19,3 procent lager. Ook vergeleken met februari, toen de productie 19 procent hoger lag, tekent de impact van de pandemie zich duidelijk af. Toen waren de maatregelen vanwege het virus nog niet van kracht.