Duitse humanitaire medewerker ontvoerd in Niger

12 april 2018

02u09

Bron: Belga 0 In het zuidwesten van Niger is gisteren een Duitse medewerker van de ngo Help ontvoerd. Een konvooi van de hulporganisatie werd aangevallen door gewapende mannen op motoren die de voertuigen van de ngo in brand staken en weer vertrokken met hun gijzelaar.

De ontvoering gebeurde op 30 kilometer van stad Ayorou, toen de hulpverleners op de terugweg waren van een missie, zo zegt de prefect van het gelijknamige departement Jando Rhichi Algaher. Ayorou, in de regio Tillabéri, ligt vlak bij de grens met Mali, waar een groot aantal jihadisten actief is.

Jihadistische groeperingen

Aan de grens met Mali voeren jihadistische groeperingen wel vaker aanvallen uit, die meestal gericht zijn op het leger of vluchtelingenkampen. In oktober 2017 kwamen nog vier Amerikaanse soldaten en vier Nigerese militairen om in een hinderlaag in de regio, terwijl diezelfde maand bij een andere aanval in Ayarou nog twaalf Nigerese gendarmes werden gedood. Op 12 maart kostte een aanval in het plaatsje Goubé in Tillabéri het leven aan drie gendarmes.