Duitse hulpverpleger verdacht van moord op zes bejaarden AW

13 november 2018

14u05

Bron: Belga 0 Een verpleegkundige zou op verschillende plaatsen in Duitsland zes oudere mannen en vrouwen hebben gedood. De 36-jarige verdachte zit sinds februari vast op verdenking van zesvoudige moord. Dat hebben politie en parket vandaag bekendgemaakt.

De mannelijke hulpverpleger zou zijn slachtoffers dodelijke dosissen insuline hebben toegediend. Drie personen stierven zo in Beieren, een in Sleeswijk-Holstein, een in Baden-Württemberg en een in Nedersaksen.



Daarnaast zouden er nog drie moordpogingen zijn geweest en drie gevallen van gevaarlijke lichaamsverminking. Tenslotte zou de hulpverpleger ook verschillende patiënten bestolen hebben.

Insuline

De zaak ging aan het rollen toen de man verdacht werd van het toedienen van een overdosis insuline aan een 87-jarige patiënt in Ottobrunn bij München. Daarop werden ook zijn activiteiten op vorige werkplaatsen nagetrokken.