Duitse hogesnelheidstrein geëvacueerd voor verdachte koffer

25 oktober 2018

16u24

Bron: Belga 0 Omwille van een verdachte koffer heeft de Duitse politie opdracht gegeven om de reizigers op de hogesnelheidstrein ICE 640 in het station van Bielefeld te evacueren. Een bomexpert moet de lege trein doorzoeken, zo liet een woordvoerder van de politie weten.

Een van de personeelsleden van de hogesnelheidstrein die vanuit Berlijn was vertrokken richting Keulen vond de zwarte pilotenkoffer in de trein verdacht. Er was geen passagier die zei dat de koffer bij hem of haar hoorde. Uiteindelijk werd de politie opgebeld, die rond 13.20 uur het initiatief nam om de trein te laten evacueren. De passagiers moesten in andere treinen overstappen om hun reisweg te vervolgen.



Hoeveel mensen aan boord van de getroffen trein zaten, is niet bekend. Het andere treinverkeer ondervond geen hinder van het incident, zei een woordvoerder van de spoorwegmaatschappij.

