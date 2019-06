Duitse Groenen voor eerste keer ooit grootste partij in peiling, kiezer lust coalitie CDU/SPD niet meer TT

07 juni 2019

10u31

Bron: ARD, Focus 0 Mochten er komende zondag parlementsverkiezingen zijn Duitsland, dan zouden de Groenen (die Grüne) voor de eerste keer ooit de grootste partij worden. Dat blijkt uit de invloedrijke maandelijkse peiling Sonntagsfrage van de openbare zender ARD. Regeringspartijen CDU/CSU en vooral de sociaaldemocratische SPD zakken naar historische dieptepunten.

De partij van bondskanselier Angela Merkel houdt nog 25 procent over in de peiling, een procentpunt minder dan de groenen die zo voor het eerst de grootste worden. De SPD zakt helemaal weg naar amper 12 procent. Daarmee zijn de sociaaldemocraten nog slechts de vierde partij in Duitsland, na de radicaalrechtse AfD die 13 procent haalt.

De peiling bevestigt de trend die al zichtbaar werd bij de Europese verkiezingen van eind mei. Daarin verdubbelden de Groenen hun score en werden ze de tweede grootste partij met 20,5 procent. CDU/CSU bleef wel de grootste partij met 28,9 procent (-6,4 procentpunt), maar zat samen met de SPD (15,8 procent, -11,5 procentpunt) in het verliezende kamp.

Crisis

De Duitse politiek bevindt zich in een crisis sinds de Europese verkiezingen: de voorzitter van de SPD, Andrea Nahles, stapte na de slechte resultaten op, en veel politici zien de grote coalitie tussen CDU/CSU en SPD het einde van het jaar niet meer halen. Vooral bij SPD gaan stemmen om op zich te bezinnen in de oppositie.

Een andere peiling, in opdracht van het magazine Focus, toont trouwens aan dat ook de Duitser de huidige coalitie beu is. Amper 2,4 procent van de 5.000 ondervraagden vindt de huidige regeringsploeg de beste. 29,3 procent wil daarentegen dat er een linkse rood-rood-groene coalitie op de been wordt gebracht, bestaande uit de Groenen, de SPD en de uiterst linkse Die Linke, die vooral in de voormalige DDR sterk staat. Een coalitie tussen CDU/CSU en de Groenen draagt dan weer de voorkeur van 16,8 procent van de respondenten weg.

De Groenen proberen ondertussen een rood-rood-groene coalitie op de been te brengen in de deelstaat Bremen, waar op 26 mei ook gestemd werd. Daarmee zouden ze wel de CDU, die de grootste partij bleef, buitenspel zetten. Het zou de eerste keer ooit dat in een westelijke deelstaat zo’n coalitie aan de macht komt.

Dit najaar staan er sowieso nog verkiezingen op het programma in drie Oost-Duitse deelstaten: Thüringen, Brandenburg en Sachsen.

Meer over SPD

CDU

politiek

CSU