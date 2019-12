Duitse groene partij: “Geef alle klimaatvluchtelingen een paspoort” HR

16 december 2019

12u24

Bron: Die Welt, Bild 76 Migratie Claudia Roth (64) van de Duitse partij ‘Die Grünen’ vindt dat klimaatvluchtelingen van overal ter wereld een Duits paspoort - en dus toegang tot de Europese Unie - moeten kunnen krijgen. Ook andere ontwikkelde landen moeten volgens de vice-voorzitter van het Duitse parlement hun deur wijd openzetten voor klimaatvluchtelingen.

De politica pleit voor de invoering van een ‘klimaatpaspoort’ voor vluchtelingen die moeten verhuizen omwille van de gevolgen van de opwarming van de aarde. De kwestie staat op de agenda van het Duitse parlement en wordt binnenkort besproken. “Door de klimaatcrisis zullen vooral mensen uit zuidelijke landen moeten vluchten, terwijl dat werelddeel het minste heeft bijgedragen aan de opwarming van de aarde”, zegt Roth. “Klimaatbescherming is daarom een ​​kwestie van mondiale rechtvaardigheid.”

De Duitse groenen verwachten op basis van cijfers van de Wereldbank dat tot 2050 zo’n 140 miljoen mensen ontheemd zullen raken vanwege het klimaat, alleen al uit Afrika, Zuid-Azië en Zuid-Amerika. “De getroffenen moeten naar veilige landen kunnen verhuizen en daar burgerrechten krijgen.” Volgens andere schattingen zal het aantal klimaatvluchtelingen nog vele malen groter zijn.

Ark van Noach

De andere Duitse partijen vinden het voorstel van ‘Die Grünen’ maar niets. Minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU) liet al weten dat ze eerst maar eens de bestaande stroom vluchtelingen onder controle moeten krijgen. Hij verwijst naar problemen op vlak van binnenlandse veiligheid.

Volgens Linda Teuteberg (38) van FDP is zo’n klimaatpaspoort een “wereldreddingsfantasie” en moet Duitsland niet fungeren als “de ark van Noach” voor de hele wereld.

‘Wir schaffen das’

De uitspraak “Wir schaffen das” van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in 2015, tijdens het hoogtepunt van de Europese vluchtelingencrisis, bracht toen al een grote vluchtelingenstroom richting Duitsland op gang. Merkel verwachtte 800.000 asielaanvragen in 2015, maar het werden er uiteindelijk 1,3 miljoen. Ook de jaren erna stroomden nog veel vluchtelingen toe in Duitsland.