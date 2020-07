Duitse gerechtshoven geëvacueerd na gelijktijdige bommeldingen kv

07 juli 2020

18u06

Bron: Belga 5 Gelijktijdige bommeldingen tegen verschillende rechtbanken hebben vandaag tot politieoptredens en evacuaties in verschillende Duitse steden geleid.

Het gaat om de steden Baden-Baden, Bochum, Chemnitz, Erfurt, Essen, Karlsruhe, Lübeck, Mainz en Wolfsburg. De politie onderzoekt momenteel of er een verband bestaat tussen de bedreigingen.

In Hanau werd de federale dienst voor arbeidsvoorziening geëvacueerd, hoewel de politie later zei dat dit incident niet in verband stond met de andere gevallen.

In Mainz resulteerde een bommelding in een grootschalige politieoperatie in de administratieve wijk van de stad, met straatafsluitingen en ontruimingen van rechtbanken en overheidsgebouwen. Een woordvoerder van de politie van Mainz zei dat er geen informatie was over mogelijke verdachten.

In de oostelijke stad Chemnitz was ‘s nachts nog via e-mail een bedreiging verzonden. Er is geen verdere informatie vrijgegeven over de aard of achtergrond van de bedreigingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Baden-Baden

Bochum

Chemnitz

Erfurt

Essen

Hanau

Karlsruhe

Lübeck