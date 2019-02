Duitse gerecht staakt onderzoek naar mishandeling door oud-renner Jan Ullrich ADN

25 februari 2019

22u07

Bron: Belga 0 Het gerecht van de Duitse havenstad Hamburg heeft zijn onderzoek tegen de vroegere profrenner Jan Ullrich (45) wegens slagen en verwondingen (voorlopig) gestaakt.

In september had een medewerker van een restaurant op de luchthaven van Hamburg "Der Jan" ervan beticht hem in een wurggreep te hebben genomen. Gewond raakte de 34-jarige man niet, deelde de politie toen al mee.

Prostituee

Procureur Nana Frombach van het parket van Hamburg zei vandaag dat het voorval in Hamburg strafrechtelijk duidelijk lichter van aard is dan een soortgelijk geval waarnaar in Frankfurt een onderzoek loopt. Ullrich zou in Frankfurt een prostituee hebben gewurgd.



Bij een veroordeling en de uitwerking van een gezamenlijke straf, zou de daad onvoldoende gewicht in de schaal leggen. Daarom ligt het onderzoek voorlopig stil, tenminste als het bevoegde gerecht in Frankfurt een vergelijkensgewijs hogere straf oplegt. Indien dit niet gebeurt, zal het parket in Hamburg de zaak weer oppikken.

In 1997 was Ullrich de eerste Duitser die de Ronde van Frankrijk won. In 2006 bleek hij betrokken te zijn in het bloeddopingschandaal rond de Spaanse sporarts Eufemiano Fuentes, in januari van het jaar daarop kondigde de wielrenner zijn afscheid aan. In 2012 kreeg de poulain van de vroegere Belgische ploegleider Rudy Pevenage een schorsing van twee jaar opgelegd. De gewezen wielrenner vecht nu tegen zijn demonen en is aan het afkicken van een drank- en drugsverslaving.