Duitse gerecht heeft “bewijs” dat Maddie dood is Joeri Vlemings

09 juni 2020

08u00

Bron: Sky News 110 Madeleine McCann is overleden. Hans Christian Wolters, woordvoerder van de officier van justitie van Braunschweig, zei dat het parket daar “enig bewijs” voor heeft. Maar de politie heeft meer informatie nodig en is nu op zoek naar de woonplaatsen van hoofdverdachte Christian Brückner om het lichaam van het meisje, dat dertien jaar geleden in Portugal verdween, te kunnen vinden.



Het Duitse parket roept Britse toeristen op om te helpen de verblijfplaatsen van de 43-jarige Christian Brückner op te sporen in de periode van de verdwijning van Maddie McCann. Het toen bijna vierjarige meisje verdween op 3 mei 2007 uit een vakantie-appartement in het Portugese Praia da Luz. Woordvoerder Hans Christian Wolters zei dat alles erop wijst dat het meisje overleden is en dat verdachte Christian Brückner nog meer misdaden met seksueel geweld op zijn geweten heeft. “We hebben geen enkele informatie dat ze nog zou leven.”

Wolters zei dat de “harde bewijzen” om Brückner voor het gerecht te brengen op dit moment ontbreken, maar dat er wel “enig bewijs” is dat de man het meisje vermoord heeft. “Er zijn dingen waarover we niet kunnen communiceren en die de theorie dat Madeleine dood is, staven, ook al moet ik toegeven dat we het lichaam niet hebben”, zei Wolters. Hij voegde eraan toe dat de Duitse speurders Brückner nog niet hebben ondervraagd in de zaak-McCann. Dat niet alle informatie wordt vrijgegeven, heeft ook te maken met het recht op inzage in het dossier van de verdachte. Het openbaar ministerie wil Brückner niet de kans geven zich al nu grondig te kunnen voorbereiden op zijn verdediging dankzij voor hem nuttige informatie uit het dossier.

Het is dus cruciaal voor het onderzoek dat het lichaam van Maddie gevonden wordt. “Daarom hebben we meer informatie van de mensen nodig, vooral over de plaatsen waar de verdachte gewoond heeft, zodat we die kunnen doorzoeken om Madeleine te vinden”, aldus Wolters aan Sky News. Het Duitse gerecht heeft al de hele periode dat Brückner in de Algarve woonde - van 1995 tot 2007 - in kaart gebracht. “Maar we hebben hulp nodig van Britse toeristen die in die periode in Praia da Luz waren”, aldus Wolters.

De Duitse procureur riep eventuele andere slachtoffers van seksueel geweld op om zich te melden. Wolters vermoedt dat Brückner zich ook vergreep aan nog meer Britse, Ierse of Amerikaanse slachtoffers.

De Duitse politie kreeg sinds een tv-uitzending over de zaak-McCann midden vorige week al zo’n 400 tips binnen en onderzoekt die nu. Brückner zit momenteel een gevangenisstraf voor drugsfeiten uit in het Noord-Duitse Kiel, maar komt eventueel in aanmerking voor vervroegde vrijlating. In zijn zaak rond de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste in Portugal ging hij in beroep. Eind vorig jaar kreeg hij daar zeven jaar cel voor, maar door de beroepsprocedure is die straf niet definitief.



