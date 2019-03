Duitse gemeentehuizen ontruimd na bommeldingen Redactie

26 maart 2019

11u54

Bron: AD.nl 0 In meerdere plaatsen in Duitsland zijn gemeentehuizen ontruimd na bommeldingen. In Augsburg, ten noordwesten van München, is de politie met man en macht uitgerukt en is het openbaar vervoer rond het plein voor het gemeentehuis gestopt. Ook in Chemnitz, Göttingen, Kaiserslautern, Neunkirchen en Rendsburg zijn raadhuizen ontruimd.

Er is geen melding gemaakt van een reëel gevaar en de maatregelen zijn volgens de autoriteiten uit voorzorg genomen na dreigementen aan gemeenten die via e-mail zijn verstuurd. Op talrijke plaatsen is met behulp van speurhonden naar explosieven gezocht.



Voor zover bekend heeft dat niets opgeleverd. Uit welke hoek de dreigementen komen, is evenmin onbekend. Duitse overheden, rechtbanken, politici, advocaten en stations zijn de laatste maanden het doelwit van dreigementen per e-mail geweest.

#Rathausplatz #Augsburg Von einem unbekannten Absender ging eine Bombendrohung per E-Mail an die Stadt Augsburg ein. Es wird ein Zusammenhang mit Drohschreiben gegen weitere deutsche Städte gesehen. Rathaus&Verwaltungsgebäude An der Blauen Kappe wurden geräumt. #Polizei Polizei Schwaben Nord(@ polizeiSWN) link

Dreigmails

Eerder deze maand bleek dat meer dan honderd dreigmails zijn verstuurd aan Duitse politici, advocaten en beroemdheden. Ze werden ondertekend door het ‘Nationaal Socialistisch Offensief’, ‘NSU2' en ‘Wehrmacht’, wat de suggestie wekt dat ze zijn verzonden door neonazi’s.

Tussen de mails, die vrijwel allemaal gelijk van toon zijn maar wel van verschillende accounts zijn verstuurd, zaten ook enkele bommeldingen. Op basis van de brieven werd het treinstation in Lübeck tijdelijk ontruimd, het belastingkantoor in Gelsenkirchen een dag later. Hoewel er geen explosieven werden gevonden, nam de politie de bedreigingen zeer serieus.

De slachtoffers werden in de mails persoonlijk aangesproken. Onder hen de linkse politica Martina Renner en popzangeres Helene Fischer. Die laatste trad in september op bij een concert tegen xenofobie na de onlusten in Chemnitz met extreemrechtse groeperingen. Renner ontving een mail waarin gedreigd werd met bombrieven en dat er binnenkort mensen “op straat worden geëxecuteerd”. De afzender(s) beweerden ook aanvalsgeweren, pistolen en biologische strijdmiddelen te hebben, weet de Süddeutsche Zeitung.

Der #Rathausplatz in #Augsburg ist nach einer #Bombendrohung abgesperrt. Laut Polizei nimmt man die Drohung ernst. Aktuell durchsuchen Polizisten die drei Verwaltungsgebäude mit Hilfe von Hunden. pic.twitter.com/E1T9b0kD1u ANTENNE BAYERN(@ ANTENNEBAYERN) link