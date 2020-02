Duitse extreemrechtse groepering had vergevorderde plannen voor aanslagen op moskeeën TT

17 februari 2020

14u55

Bron: Deutsche Welle 2 Twaalf mannen die vorige vrijdag in Duitsland zijn opgepakt tijdens gelijktijdige raids in zes Duitse deelstaten, worden ervan verdacht concrete plannen te hebben gemaakt om aanslagen te plegen op moslims in moskeeën. Dat verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken vanmorgen. De terreurcel zou opgerold zijn via een informant en afluistertechnieken.

“Wat hier aan het licht is gekomen, is echt choquerend”, aldus Björn Grünewälder in een persmededeling. “Dat er cellen zijn die op zo korte termijn zijn kunnen radicaliseren.” Volgens Grünewälder vallen aanslagen op religieuze doelen in Duitsland momenteel niet uit te sluiten, al is de dreiging op dit moment “abstract”.

Steffen Seibert, de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel, verklaarde dat de Duitse regering er alles aan wil doen dat iedereen in het land zijn of haar religie kan uitoefenen. “Het is de taak van de staat, en uiteraard van deze regering, om de vrije uitoefening van religie te garanderen, ongeacht welke religie dat is.”

De krant Welt am Sonntag schreef gisteren dat de twaalf Duitsers die vrijdag werden gearresteerd, zichzelf “De Harde Kern” noemden. Volgens de openbare aanklagers was het uiteindelijk de bedoeling van de terreurcel om een “situatie zoals bij een burgeroorlog” te creëren. Doelwitten waren naast moskeeën en moslims ook politici en asielzoekers.

Speurders zelf noemen de groep “Gruppe S.” (groep S). Behalve de politie was ook de Duitse binnenlandse geheime dienst (Verfassungsschutz) betrokken bij het onderzoek naar de activiteiten van de terreurcel. Het gaat om vier vermoedelijke leden van de groep en acht mensen die mogelijk steun boden.

De twaalf werden vrijdag opgepakt tijdens raids in zes deelstaten, waarbij ook bijlen, zwaarden en semi-automatische wapens in beslag werden genomen. De leider van de groep, de 32-jarige Werner S. uit de omgeving van Augsburg, werd al een tijd geschaduwd en afgeluisterd, en zou de plannen vorige week op een vergadering uit de doeken gedaan hebben. Daarop grepen de autoriteiten in. Eén man zou niet zijn opgepakt, hij zou sinds oktober een informant van de politie zijn.

De leden van de terreurcel hadden vooral contact via de app Telegram. Ze hebben elkaar maar twee keer ontmoet.