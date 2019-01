Duitse extreemrechtse burgerbeweging rukt uit met patrouilles nadat asielzoekers burgers aanvielen AW

03 januari 2019

12u50

Bron: Le Monde 10 Enkele dagen nadat vier dronken asielzoekers in de gemeente Amberg (Beieren) toevallige voorbijgangers in elkaar sloegen, rukt extreemrechts uit met patrouilles. Leden van de Nationaaldemocratische Partij (NPD) zeggen via een Facebookbericht het heft in eigen handen te nemen.

“Wanneer we zeggen dat we veiligheidszones zullen instellen, doen we dat ook”, staat te lezen op het Facebookaccount van NPD Nürnberg. NPD is een extreemrechtse volkspartij die zich inspireert op het nazisme. De leden trekken dan ook de straten op met rode hesjes met daarop illustraties die gelijken op nazisymbolen.



De patrouilles zijn een reactie op het geweld van enkele dagen geleden. Vier dronken asielzoekers, vermoedelijk afkomstig van Afghanistan, Syrië en Iran, zouden in de buurt van het station van Amberg voorbijgangers hebben aangevallen. Onder de slachtoffers een jongen van 13 die hard in zijn maag werd geslagen, een 29-jarige man en nog tien andere slachtoffers. Ze zouden op de grond zijn gegooid waarna ze geslagen en geschopt werden.

Michael Cerny, burgemeester van Amberg, reageerde alvast dat hij het gevoel van onveiligheid van enkele inwoners begrijpt. De bewoners van Amberg maken zich immers al enige tijd zorgen over de talrijke asielzoekers in de stad, en de extreemrechtse partij NPD maakt dankbaar gebruik van de recente aanvallen om het debat nieuw leven in te blazen.

Migratieprobleem

Het migratieprobleem blijft een gevoelig thema in Duitsland nadat er in 2015 en 2016 meer dan een miljoen vluchtelingen arriveerden.