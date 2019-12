Duitse extreemrechtse AfD vraagt partijleden om bijdrage van 120 euro wegens “ernstige financiële problemen” AW

23 december 2019

16u05

Bron: Deutsche Welle 1 In september boekte de extreemrechtse AfD nog forse winst in de Oost-Duitse deelstaten, vandaag moet de partij haar leden om geld vragen omdat ze “ernstige financiële problemen” heeft. De partij kreeg eerder dit jaar immers een fikse boete van 400.000 euro wegens illegale partijfinanciering.

“We hebben ernstige financiële problemen”, zo stond te lezen in de mail aan zo’n 38.000 partijleden. Een bijdrage van 120 euro zou de extreemrechtse partij - Alternative für Deutschland (AfD) - uit de nood moeten helpen.

Verboden partijfinanciering

Waarom de partij zo’n gulle bijdrage vraagt aan haar leden? Gezien ze het tijdens de verkiezingen in 2016 en 2017 niet te nauw nam met de regels omtrent campagnevoeren en partijfinanciering, is de partijtop verwikkeld in een aantal rechtszaken.

AfD zou onder meer geld aanvaard hebben van een Zwitsers reclamebureau. Dat is tegen de regels vermits Zwitserland geen lid is van de Europese Unie. Verder nog namen ze giften aan van meer dan 50.000 euro zonder dat te rapporteren bij de Bondsdag, het Duitse parlement. Ook dat is in strijd met de regels omtrent partijfinanciering.

De rechtszaken kosten behoorlijk wat geld. Zo zou AfD “een bedrag van zes cijfers” nodig hebben om de kosten te kunnen dragen. Het is maar de vraag of de partij dat bedrag bijeengesprokkeld krijgt.