Duitse Europa-Park opent eind mei opnieuw de deuren JOBR

08 mei 2020

12u30

Bron: DPA 4 Europa-Park, het grootste attractiepark van Duitsland, is vanaf vrijdag 29 mei opnieuw toegankelijk voor het publiek. Door de coronacrisis begint het zomerseizoen voor het park twee maanden later dan gepland. Eigenlijk hadden de deuren in het Duitse Rust, nabij Freiburg, op 28 maart moeten opengaan. Maar door de lockdownmaatregelen van de Duitse overheid was dit niet mogelijk.

Bij de heropening van het park zullen verscherpte hygiëneregels gelden. Daarnaast zal het bezoekersaantal worden beperkt, bevestigt een woordvoerder van het park. De nodige sociale afstand bewaren zal ook verplicht worden.

Oostenrijkse bezoekers

Of inwoners van Oostenrijk eind mei al een bezoek aan Europa-Park zullen kunnen plannen, is nog afwachten. Voorlopig zijn de landsgrenzen nog gesloten. Oostenrijks bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) zei vrijdag dat hij ervan uit gaat dat “voor de zomer de grenzen met Duitsland weer open kunnen”. Hij baseert zich daarvoor op het dalende aantal Oostenrijkse coronabesmettingen. In totaal zijn er in Oostenrijk nog minder dan 1.300 besmette patiënten. Dagelijks komen er slechts een paar tientallen bij. Zo'n 350 mensen liggen er op intensieve zorgen.

Europa-Park bestaat dit jaar 45 jaar. In 2019 lokte het park 5,7 miljoen bezoekers, een record.