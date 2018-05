Duitse en Poolse fietser storten in Mexicaans ravijn bij wat tragisch ongeval lijkt. Maar er zou nu toch meer aan de hand zijn AVH KVDS

12 mei 2018

12u50

Bron: Belga, BBC 3 De Mexicaanse politie heeft gisteren een moordonderzoek geopend nadat de lichamen van twee Europese fietsers - een Duitser en een Pool - teruggevonden werden op de bodem van een ravijn. Onderzoekers hadden aanvankelijk gemeld dat de twee om het leven kwamen bij een ongeval. Maar de broer van de Duitser ontdekte dat zijn broer in het hoofd was geschoten en dat de Poolse fietser onthoofd werd en een voet kwijt was.

De Duitse Holger Hagenbusch (43) en de Poolse Krzysztof Chmielewski (37) werden voor het laatst gezien toen ze aan het fietsen waren tussen San Cristobal en Ocosingo in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Daarna werd er niets meer van hen vernomen. Ze werden als vermist opgegeven op 20 april.

Dieper

Het lichaam van Chmielewski werd het eerst gevonden, op 26 april. Hij lag in een ravijn, zo’n 40 meter lager dan de weg. Hagenbusch werd acht dagen later gelokaliseerd, op 4 mei. Zijn lichaam lag nog dieper, op 200 meter. Volgens Arturo Pablo Lievano van het Openbaar Ministerie waren er aanvankelijk geen aanwijzingen dat er kwaad opzet in het spel was. De twee zouden de controle over hun fietsen verloren zijn op een nauw bergpad en de diepte in gestort zijn. De mogelijkheid werd wel geopperd dat ze door een wagen van de weg waren gereden. (lees hieronder verder)

De broer van Holger – Reiner – vertelde aan Duitse media echter dat hij geloofde dat de twee vermoord waren en dat er een poging werd ondernomen om dat toe te dekken. Nadat hij naar Mexico was getrokken om het lichaam van zijn broer te identificeren, kwam hij ook meer te weten over de Poolse fietser. “Die was onthoofd en miste een voet”, schreef hij op Facebook.

Familie en andere fietsers riepen op tot een diepgaander onderzoek en een nieuw aangestelde openbare aanklager – Luis Alberto Sánchez – verklaarde gisteren dat de twee fietsers gedood werden bij wat een uit de hand gelopen overval leek te zijn. “Ons onderzoek wijst nu op een moord met voorbedachten rade”, zei hij. Die zou gebeurd zijn op 19 of 20 april. (lees hieronder verder)

Het hoofd van Chmielewski vertoonde een wonde die overeen zou kunnen komen met een schotwonde, zo klinkt het. Zijn lichaam lag naast een fiets, maar dat bleek niet de zijne. De fiets behoorde toe aan de Duitser en dat riep vragen op. Sánchez verklaarde aan de BBC dat de overvallers mogelijks probeerden om hun sporen uit te wissen. “De daders wilden het waarschijnlijk op een ongeval laten lijken en daarom legden ze de fiets daar. Maar ze maakten een fout en legden de fiets van de Duitser naast de Pool.”

Blog

Chmielewski was al drie jaar met zijn fiets de wereld aan het rondreizen. Hij had al 51 landen bezocht en deed afgelopen jaar Canada en de Verenigde Staten aan, voor hij in Mexico belandde. Hij was van plan om verder naar het zuiden te rijden, naar Argentinië. Hagenbusch was ook een ervaren fietser. Hij was al in 34 landen geweest en was al vier jaar onderweg volgens zijn blog. (lees hieronder verder)

De twee waren niet samen op stap volgens Sánchez. “We denken dat ze op een korte afstand van elkaar aan het fietsen waren en dat een van beiden eerst werd aangevallen. De andere moet er even later ook langsgereden zijn en toen werden ze beiden gevangen genomen.”

Volgens Sánchez waren enkele van hun bezittingen verdwenen. “Het was voorbarig om het een ongeval te noemen”, zegt hij. “De fiets van de Duitser vertoonde trouwens geen tekenen dat hij bij een ongeval betrokken was geweest.”

Hulde

Inwoners van San Cristóbal de las Casa hebben een week geleden hulde gebracht aan de twee fietsers. Ze stapten op 6 mei met hun fietsen naar kilometerpaal 158 op de snelweg waar de Duitser en de Pool werden gevonden. Ze eisten gerechtigheid voor de twee. (lees hieronder verder)

Mexico heeft het moeilijk met het onder controle krijgen van de stijgende moordcijfers. 2017 was een extreem gewelddadig jaar met meer dan 25.000 moorden, volgens officiële cijfers. Het is het hoogste aantal sinds er statistieken worden bijgehouden. Drie kwart van de doden viel door de georganiseerde misdaad.