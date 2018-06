Duitse en Amerikaanse politici vragen om ontslag Amerikaanse ambassadeur in Duitsland na omstreden uitspraken TTR

05 juni 2018

14u05

Bron: Belga 0 De Democratische senator Jeanne Shaheen zegt dat de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland teruggeroepen moet worden als hij zich niet onthoudt van politieke commentaar. Ook uit Duitsland zelf komt er heel wat kritiek. Ambassadeur Richard Grenell zei in een interview met de conservatieve nieuwssite Breitbart dat eergisteren gepubliceerd werd, dat hij conservatieven in Europa wil steunen en dat Duitsland de migratiecrisis slecht aangepakt heeft.

"Als Grenell zich niet onthoudt van politieke statements, moet hij onmiddellijk teruggeroepen worden", zei Shaheen gisteren op Twitter. "We hebben geen nood aan een ambassadeur die zich wil mengen in de politiek van een ander land", zei ze bovendien in een statement.

Het Duitse sociaaldemocratische kopstuk Martin Schulz, de voormalige voorzitter van het Europees Parlement, vroeg vandaag eveneens het ontslag van de Amerikaanse ambassadeur. "Wat die man doet is ongezien in de diplomatieke wereld", zei hij aan persagentschap dpa.

Partijpolitiek

Ook Sahra Wagenknecht van de uiterst-linkse partij Die Linke vroeg om de uitzetting van Grenell, een vertrouweling van de Amerikaanse president Donald Trump die nog maar sinds vorige maand in dienst is.

Morgen wordt Grenell ontvangen door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Dat onderhoud was al lang gepland, maar dreigt nu meer de vorm aan te nemen van een convocatie. "We hebben zeker enkele zaken te bespreken", zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vandaag.

De uitspraken in het interview met Breitbart zijn erg ongewoon voor een diplomaat. Diplomaten houden zich doorgaans ver van uitspraken over de partijpolitiek in het land waar ze werken, zeker als dat land een bondgenoot is.