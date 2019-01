Duitse economie kent zwakste groei in vijf jaar AW

15 januari 2019

12u10

Bron: Belga 0 De economische groei in Duitsland is vorig jaar vertraagd tot 1,5 procent. Dat is de zwakste groei in vijf jaar voor de grootste economie van de eurozone. Een recessie werd nipt vermeden dankzij een lichte economische groei in het vierde kwartaal.

De Duitse economie was in het derde kwartaal gekrompen (met 0,2 procent), maar kon in de laatste drie maanden van het jaar toch weer aanknopen met groei. Een bescheiden groei, aldus Destatis, maar voldoende om een recessie te vermijden. Er wordt van een recessie gesproken wanneer een economie twee kwartalen op rij krimpt.



Over het hele jaar bedroeg de groei dus 1,5 procent, duidelijk minder dan de 2,2 procent die zowel in 2016 als 2017 was neergezet. De Duitse economie ondervond vorig jaar hinder van de wereldwijde handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en onzekerheid door de brexit. Daardoor kwam de export van Duitsland onder druk te staan. Daar kwamen productieverstoringen in de Duitse auto-industrie bovenop.

Negende jaar van groei

Het voorbije jaar was anderzijds wel het negende opeenvolgende jaar van groei, sinds de Duitse economie in 2010 de recessie ten gevolge van de wereldwijde financiële crisis achter zich kon laten.

Het begrotingsoverschot van de Duitse overheden steeg voorts tot een recordbedrag van 59,2 miljard euro, volgens voorlopige cijfers.