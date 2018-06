Duitse douane vindt 22 vogelspinnen in koffer TTR

19 juni 2018

17u59

De douane op de luchthaven van het Duitse Düsseldorf heeft in een koffer 22 vogelspinnen ontdekt. Een 48-jarige man uit Essen had de dieren meegenomen uit Paraguay en probeerde de spinnen Duitsland in te smokkelen.

Daarbij had hij geen rekening gehouden met de röntgenapparatuur van de grensbewaking. Terwijl de man dat niet in de gaten had, werd zijn koffer gescand waarbij de douane de plastic doosjes met spinnen ontdekte.

Toen hem werd gevraagd wat er in de koffer zat repte hij slechts over "persoonlijke zaken". Maar toen de levende inhoud van de koffer op tafel kwam, bekende hij een vogelspinnenkweker te zijn.