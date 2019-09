Duitse dochter van Thomas Cook vraagt eveneens het faillissement aan ADN

25 september 2019

11u02

Bron: Belga 1 De Duitse touroperator Thomas Cook GmbH, dochter van de failliete Britse reisgroep, heeft vandaag ook het faillissement aangevraagd. In een verklaring zegt de top dat het bedrijf zich hiertoe gedwongen zag om zich uit de "financiële vervlechting van het Britse moederbedrijf" los te maken.

Zowat 140.000 Duitsers zijn momenteel op vakantie met de Duitse touroperator Thomas Cook, of zijn merken Neckermann, Öger Tours, Air Marin en Bucher Reisen. Het is nog niet meteen duidelijk wat het faillissement voor hen betekent.

Geen oplossing

Gisterenavond laat raakte bekend dat de luchtvaartmaatschappij Condor, een andere Duitse dochter van het Britse moederbedrijf, een overbruggingskrediet van 380 miljoen euro krijgt van de Duitse regering. Thomas Cook GmbH had Berlijn ook om zo'n noodkrediet gevraagd, maar het is niet duidelijk om welk bedrag het ging. "De onderhandelingen hebben jammer genoeg niet geleid tot een oplossing op de korte termijn", aldus Stefanie Berk, topvrouw van de Duitse touroperator.



Ook de Poolse dochter, Neckermann Polska, heeft intussen trouwens het faillissement aangevraagd. En in de nacht van zondag op maandag zette ook al het Britse Thomas Cook zijn operaties stop en vroeg het faillissement aan.

Belgische tak

De Belgische tak maakt binnen de reisgroep, samen met Nederland en Duitsland, deel uit van continentaal Europa. De Belgische top van Thomas Cook maakte gisteren bekend dat het de WCO-procedure gaat aanvragen voor het grootste deel van het bedrijf en op een doorstart mikt voor dat deel. Voor twee andere, kleinere, onderdelen valt wel het doek.

