Duitse dierenarts door uil besmet met westnijlvirus kv

11 oktober 2018

18u34

Bron: Belga 0 Een dierenarts in het zuiden van Duitsland heeft het westnijlvirus opgelopen. Het is de eerste keer dat iemand de ziekte in Duitsland zelf oploopt. Eerder was de ziekte wel al meermaals het land binnengekomen via reizigers.

Volgens het Beierse ministerie van Gezondheid kwam de man in contact met de ziekte toen hij een autopsie uitvoerde op een uil die aan het virus bezweken is in een natuurpark ten noordoosten van München. De dierenarts is intussen volledig hersteld, en zou geen andere mensen hebben besmet.

Het virus is een virale infectie die lijkt op de griep. Symptomen zijn onder meer spierpijn en koorts. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie levert een infectie met het virus in 80 procent van de gevallen geen symptomen op, maar soms kan ze leiden tot de westnijlziekte.



In Griekenland kwamen dit jaar al 30 mensen om door het westnijlvirus. In Tsjechië raakten voor het eerst sinds jaren ook weer mensen met het virus besmet.

Eind augustus werden voor de eerste keer vogels met het virus opgemerkt in Duitsland. Het westnijlvirus maakt vooral slachtoffers onder vogels.