Duitse dief valt in slaap nadat hij matrassenwinkel wilde beroven en wordt gewekt door politie AW

20 februari 2019

14u58

Bron: Belga 0 Een Duitse inbreker maakte het de politie vannacht wel heel gemakkelijk. De 29-jarige inbreker was zo moe dat hij besloot om te profiteren van zijn omgeving - een matrassenwinkel- en even ging dutten.

De verdachte wordt beschuldigd van inbraak in een matrassenwinkel in Bielefeld, in het westen van Duitsland. Een voorbijganger waarschuwde de politie nadat hij het brekende glas van het raam van de inbraak had gehoord. Eenmaal daar trof de politie de dief slapend aan. Toen ze hem probeerden wakker te maken, reageerde de man agressief. Ze veronderstellen dat hij onder invloed van alcohol of drugs was.