Duitse deelstaatpolitie geeft beelden vrij van RAF-terroristen

Bron: belga De regionale recherche van de Duitse deelstaat Nedersaksen heeft vandaag beelden vrijgegeven van voormalige leden van de Rote Armee Fraktion (RAF), de terreurorganisatie die vooral eind jaren 70 en in de jaren 80 Duitsland opschrikte met tientallen bloedige aanslagen.

Op de beelden zijn Ernst-Volker Staub (63) en Burkhard Garweg (49) te zien. Ze worden samen met Daniela Klette (59) verdacht van zeker negen roofovervallen in het noorden van Duitsland.

Op één video zijn Staub en Garweg te zien bij een overval in Hildesheim, op een tweede zitten beiden op een bus in Osnabrück. De buit van alle overvallen zou in de honderdduizenden euro's lopen. De laatste overval dateert van juni 2016 in de buurt van Braunschweig. Toen overvielen twee mannen en een vrouw een geldtransport en een winkel.

Garweg, Staub en Klette behoren tot de zogenaamde derde generatie van de RAF, waarvan de terreur in 1977 haar hoogtepunt bereikte. De derde generatie werd actief, toen centrale figuren als Andreas Baader en Ulrike Meinhof al lang dood waren. Ze heeft verschillende moorden op haar actief, waaronder die op Alfred Herrhausen, voorzitter van de Deutsche Bank, in 1989.

De politie sluit niet uit dat de drie zich schuilhouden in de regio van de Middellandse Zee, in Italië, Spanje of Frankrijk bijvoorbeeld. Mogelijk kunnen de terroristen terugvallen op oude netwerken zoals de Baskische ETA of de Rode Brigades in Italië. Maar het trio kan evengoed ondergedoken leven in Nederland. Daar werden al grote speuracties op touw gezet.

