Duitse deelstaatminister dood aangetroffen: “Zorgen over coronacrisis overweldigden hem” Caspar Naber

29 maart 2020

17u03

Bron: AD.nl, ANP 20 In de Duitse politiek is geschokt gereageerd op de plotselinge dood van de minister van Financiën van de deelstaat Hessen. Het stoffelijk overschot van de 54-jarige Thomas Schäfer (CDU) werd gisterenmorgen langs het spoor bij Hochheim am Main gevonden. Alles wijst op een wanhoopsdaad.

“Op basis van de situatie en het onderzoek ter plaatse, ondervraging van talrijke getuigen en verder onderzoek moeten we uitgaan van zelfmoord’’, luidt het in een gisteravond verspreidde verklaring van politie en justitie in Wiesbaden. Het lichaam dat gisterenmorgen omstreeks 10.20 uur op het hogesnelheidstraject bij Hochheim werd gevonden, was volgens hen geïdentificeerd als dat van Thomas Schäfer.

Zowel in de deelstaat als ver daarbuiten is met ontzetting gereageerd op Schäfers overlijden. De Hessense minister-president Volker Bouffier hield vanmorgen zicht- en hoorbaar aangeslagen een korte toespraak in de deelstaatkanselarij. Hij verklaarde “geschokt, verbluft en intens verdrietig te zijn” en betuigde zijn medeleven aan de echtgenote en twee kinderen van Schäfer.

Grote zorgen

Diens dood betekent een groot verlies voor de deelstaat Hessen. “We hadden hem juist in deze moeilijke tijd nodig’’, zei Bouffier. “In zo’n crisis zijn voorzichtigheid en daadkracht essentieel. Thomas Schäfer stond voor beide”.

Volgens de minister-president maakte Schäfer zich als minister van Financiën grote zorgen over de aanpak van de coronacrisis. “Vooral over de vraag of het mogelijk zal zijn om aan de enorme verwachtingen van de bevolking te voldoen, met name wat betreft de financiële hulp’’, sprak Bouffier. “Ik moet ervan uitgaan dat deze zorgen hem overweldigden. Hij kon duidelijk geen uitweg vinden, was wanhopig en verliet ons. Dat schokt ons, dat schokt mij.’’

Ervaren

Schäfer verscheen afgelopen week regelmatig in het openbaar, onder meer om informatie te verstrekken over onmiddellijke financiële steun van de deelstaat Hessen aan bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Hij woonde dinsdag nog een parlementaire zitting bij.

Thomas Schäfer was bijna tien jaar minister van Financiën van de deelstaat en daarmee een van de meest ervaren kabinetsleden. Hij trad herhaaldelijk op als mogelijke opvolger van premier Volker Bouffier (CDU).

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be

