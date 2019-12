Duitse deelstaat plaatst hek van 120 kilometer op grens met Polen om varkenspest tegen te houden KVDS

19 december 2019

16u28

Bron: Belga 0 De Duitse deelstaat Brandenburg gaat een omheining plaatsen op de grens met Polen, om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest vanuit dat land tegen te gaan.

De verplaatsbare elektrische afsluiting zal zowat 90 centimeter hoog zijn en het plan is om die langs 120 kilometer van de 280 kilometer lange grens tussen Brandenburg en Polen te plaatsen. Het is de bedoeling de hekken een beperkte tijd te laten staan, afhankelijk van het risico.





De deelstaat zal tussenkomen in de kost van de afsluiting. De locatie van de afsluiting zal bepaald worden door de plaatselijke autoriteiten.

