Duitse coronapatiënten zijn echtpaar met kinderen, vrouw werkt als kleuterleidster KVE

26 februari 2020

16u50

Bron: Bild, Focus, ANP 0 De twee coronapatiënten die in het Duitse Düsseldorf worden behandeld, zijn een echtpaar met twee schoolgaande kinderen. De vrouw (46) werkt als kleuterleidster. De man (47) is ondertussen kritiek.

De man had ook al een andere medische aandoening voor hij werd besmet met het coronavirus. Het is onduidelijk wie de man heeft besmet, maar volgens de Aachener Zeitung heeft de 47-jarige contact gehad met een kennis die recentelijk in China was. Het is nog niet bekend of die persoon dan ook wordt behandeld. De man vecht voor zijn leven.

De echtgenote van de man vertoonde ook symptomen en blijkt nu ook besmet. Zij werkt als kleuterleidster. Er wordt onderzocht of de kinderen van het koppel, die de afgelopen dagen ook met andere kinderen in contact zijn geweest, het virus onder de leden hebben. Dat heeft de minister van Volksgezondheid van deelstaat Noordrijn-Westfalen gezegd. Op de kleuterschool hebben de kinderen en hun ouders te horen gekregen dat ze voorlopig thuis moeten blijven.

Het besmette paar uit de gemeente Selfkant, op 30 kilometer van de Belgische grens, is twee weken lang actief geweest in het openbaar leven waarbij ze anderen konden aansteken, verklaarde minister Karl-Josef Laumann.

De man was voor de behandeling van zijn andere aandoening op 13 en 19 februari in een kliniek in Keulen langs geweest. Daar had hij naar verluidt contact met 31 patiënten en 10 medewerkers van het ziekenhuis. Zij zitten momenteel in quarantaine: sommigen in het hospitaal, anderen in de eigen woning. In het ziekenhuis van Keulen is een soldaat opgenomen die eveneens in contact was gekomen met de besmette man.

Scholen en kinderdagverblijven dicht

De autoriteiten in de regio Heinsberg hebben uit voorzorg besloten dat scholen en kinderdagverblijven woensdag dicht blijven. Er wordt nog gekeken of meer maatregelen nodig zijn.

In de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg zijn er drie besmettingen gemeld. Dinsdagmorgen werd bekendgemaakt dat het ging om een 25-jarige man die ziek was geworden na een bezoek aan de Italiaanse regio Lombardije. Ook zijn reisgezellin en haar vader blijken nu besmet met het coronavirus.

