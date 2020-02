Duitse coalitie staat achter Merkel: "Als zij uitstapt, wij ook” YV

12 februari 2020

10u33

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 De zogenaamde grote coalitie, ‘GroKo’ in Duitsland van christendemocraten (CDU) en sociaaldemocraten (SPD) wordt alleen voortgezet met Angela Merkel als bondskanselier. Twee dagen geleden kondigde Merkel-opvolger Annegret Kramp-Karrenbauer aan dat ze opstapt als CDU-voorzitter en dus ook geen kandidaat is om op te volgen als bondskanselier.

“Angela Merkel is de zittende bondskanselier. Met haar zijn we in deze coalitie gestapt, en we zullen er ook uitstappen met haar, op de normale manier bij de volgende verkiezingen”, heeft Lars Klingbeil, secretaris-generaal van de SPD, woensdag aan de Duitse mediagroep RND laten weten. “We willen ons gemeenschappelijke werk met de CDU in de regering voortzetten. Deze regering is verkozen tot de herfst van 2021.”

Merkel regeert Duitsland sinds 2005, maar ze maakte in 2018 bekend dat ze geen nieuwe ambtstermijn wil. Voor de SPD’er is het geen probleem dat de christendemocraten op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter en kandidaat-kanselier voor de samenwerking in de ‘GroKo’. “Dat hebben we binnen de SPD ook meegemaakt.”

Klingbeil voegt er echter aan toe: “Of de CDU betrouwbaar is, zal blijken in haar houding tegenover rechts. De CDU moet zich scherp afbakenen van haar interne AfD-fanclub, de WerteUnion.” Die laatste is de conservatieve vleugel binnen de partij, waarvan sommige leden menen dat er moet kunnen worden gepraat met de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD).

Nieuwe kandidaat-opvolgers

De kandidaten die het meeste kansen toegemeten krijgen om Kramp-Karrenbauer op te volgen, zijn Armin Laschet, de minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, voormalig CDU-fractieleider Friedrich Merz en minister van Gezondheid Jens Spahn. Eén van hen zal de christendemocraten naar de volgende verkiezingen moeten leiden. Merkel stapte op als leider van de CDU en maakte plaats voor Kramp-Karrenbauer, maar bleef wel aan als kanselier tot de verkiezingen in het najaar van 2021.

Klingbeil zei nog dat hij ervan uitgaat dat de CDU haar verantwoordelijkheid kent en die ook niet zal weggooien, “met het oog op het voorzitterschap van de Europese Raad.” Duitsland is in de tweede helft van dit jaar EU-voorzitter.