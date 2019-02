Duitse CDU wil IS-terroristen met dubbele nationaliteit staatsburgerschap afnemen KVE

25 februari 2019

18u01

Bron: Belga 0 De Duitse regeringspartij CDU, die in een coalitie zit met de centrumlinkse SPD, wil de Duitse nationaliteit afnemen van IS-jihadisten met de dubbele nationaliteit. De CDU zei vandaag dat minister van Justitie Katarina Barley zo snel mogelijk met een wetsvoorstel moet komen.

Paul Ziemiak, de secretaris-generaal van de CDU, zei dat de minister al maandenlang nalaat iets te doen met het voorstel dat het ministerie van Binnenlandse Zaken naar voren schoof. Dat doordrukken, zo zei hij, is "ook een kwestie van veiligheid in Duitsland, als deze mensen willen terugkeren".

Ongeveer een derde van de Duitsers die naar het Midden-Oosten zijn gegaan om zich aan te sluiten bij IS heeft de dubbele nationaliteit. Degenen met enkel de Duitse nationaliteit moeten volgens de Duitse grondwet kunnen terugkeren.

De VS willen dat de Europese landen hun burgers, die zich bij IS in Syrië hadden aangesloten en daar gevangen worden gehouden, terugnemen en veroordelen.