Duitse burgemeester neergestoken in kebabzaak in "politiek geïnspireerde aanval" LVA

04u05

Bron: Belga 0 EPA Minister-president van de staat Noordrein-Westfalen, Armin Laschet en bondskanselier Angela Merkel De conservatieve burgemeester van de West-Duitse gemeente Altena is gisteravond neergestoken in een kebabzaak. Volgens de minister-president van de staat Noordrein-Westfalen, Armin Laschet, gaat het om een politiek geïnspireerde aanval.

De dader, die klaarblijkelijk dronken was, vroeg Andreas Hollstein of hij de burgemeester was, alvorens hem neer te steken. "Hollstein ligt in het ziekenhuis. Zijn leven is niet in gevaar", zei Laschet. "Het gerecht gaat ervan uit dat de aanval politiek geïnspireerd is."

De dader, die gearresteerd werd door de politie, maakte herhaaldelijk opmerkingen over vluchtelingenbeleid. Altena staat erom bekend dat het meer vluchtelingen opneemt dan de nationale quota vereisen. Hollstein is lid van de CDU van bondskanselier Angela Merkel.

"Dit geweld in onze staat tegen verkozenen, tegen burgemeesters, die zich inspannen voor het welzijn van hun gemeenten, is misselijkmakend", zei Laschet.