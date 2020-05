Duitse brouwerij geeft 2.600 liter bier weg IB

08 mei 2020

02u27

Bron: Belga 2 Een Duitse brouwerij in deelstaat Hessen heeft donderdag zo'n 2.600 liter bier weggegeven. De drank was volgens de brouwer overtollig geworden door de coronamaatregelen die in het land van kracht zijn en zou anders worden weggegooid.

De Willinger-brouwerij deelde het bier gratis uit. Eigenaar Franz Mast zei dat hij de tanks in zijn fabriek leeg wil maken om nieuw bier te brouwen, voor als de horeca in Duitsland weer open mag. Cafés en restaurants in het land zijn gesloten vanwege het coronavirus.

De actie van de bierbrouwer kon op veel belangstelling rekenen. Tientallen mensen stonden gisteren in de rij bij de brouwerij in Willingen om bier af te halen. Veel mensen droegen mondmaskers en hielden zich volgens persbureau Reuters aan de aangeraden sociale afstand. Een hoop aanwezigen gingen met emmers of dozen vol bier weer naar huis. “We willen de mensen bedanken”, zei Mast. “We hopen dat zij net zo ondersteunend zijn zodra we heropenen.”

De Duitse brancheorganisatie voor bierbrouwers DBB waarschuwde onlangs dat brouwers hun omzet tijdens de coronacrisis zien dalen. Dat komt met name doordat de export van bier sterk terugloopt, aldus DBB. Vooral naar China en Italië zou aanzienlijk minder bier worden verscheept.