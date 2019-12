Duitse ‘boscrèche’ moet deuren sluiten omdat agressieve wolf in de buurt ronddwaalt AW

21 december 2019

08u24

Bron: Spiegel Online 3 Een kinderdagverblijf in het Duitse Sleeswijk-Holstein moet de deuren sluiten omdat er een wolf in de buurt ronddwaalt. Die zou tamelijk agressief zijn en reeds talrijke schapen hebben gedood.

Eigenlijk is het niet vreemd dat er een wolf in de buurt rondzwerft: naar schatting leven er wel honderd roedels in Duitsland. Bovendien staat het kinderdagverblijf pal in het midden van een bos. Het gaat om een zogenaamde ‘waldkita’ wat zoveel betekent als ‘boscrèche’, een populair concept waarbij de activiteiten met de kinderen vooral buiten doorgaan.

In een poging het kinderdagverblijf langer open te houden, ondanks de wolf, had de waldkita alvast maatregelen genomen. De kinderen mochten alleen in groepjes naar buiten en het personeel had fluitjes gekregen om de wolf – die het nummer GW1430m kreeg - weg te jagen.

“De wolf is mensenschuw en zal niet meteen kinderen aanvallen”, legt de directeur van de crèche uit. “Maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om de kinderen voor 100 procent veilig te houden.” Zodus werden de kinderen naar een ander kinderdagverblijf gebracht.

Een grote opluchting voor de ouders. “Elke dag hoor je dat de wolf schapen pakt. Dat kan niet alleen honger zijn”, zucht een ongeruste moeder over de “agressieve” wolf.