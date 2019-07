Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt derde ‘tril-aanval’ in maand tijd TT

10 juli 2019

12u50

Bron: Reuters 6 De Duitse bondskanselier Angela Merkel begon vanmorgen opnieuw hevig te trillen, dit keer bij een bezoek van de Finse premier in Berlijn. Het is al de derde keer in een maand tijd dat Merkel een aanval krijgt waarbij ze hevig begint te beven.

De eerste keer dat Merkel ongecontroleerd begon te trillen, was bij het bezoek van de nieuwe Oekraïense president op 18 juni. Volgens haar entourage had Merkel enkel last van de warmte en voelde ze zich na een glas water snel beter. Eind juni kreeg ze dan een nieuwe aanval bij de aanstelling van een minister.

Ook deze keer begon Merkel te beven terwijl ze met haar gast naar de nationale volksliederen luisterde. De aanval zou deze keer wel niet zo fel geweest zijn, maar duurde langer dan een minuut. Net zoals de vorige twee keren leek het met de bondskanselier beter te gaan toen ze opnieuw begon te stappen.

Het is niet bekend waaraan de 64-jarige Merkel, die al veertien jaar regeert, lijdt. Zij en haar woordvoerders zeggen dat er niets ernstigs aan de hand is. Ze heeft niets afgezegd of uitgesteld. Een woordvoerder zei ook vandaag weer dat het goed gaat met Merkel.

