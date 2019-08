Duitse bergbeklimmer gedood door bliksem in Oostenrijk ttr

30 augustus 2019

07u26

Bron: belga 0 buitenland Een Duitse alpinist heeft gisteren het leven gelaten toen hij op de Oostenrijkse berg Dachstein door een bliksemschicht werd getroffen. Dat meldt de Oostenrijkse politie vandaag.

De 37-jarige man was met een vriend aan de beklimming van de 2.995 meter hoge berg begonnen toen de melding binnenkwam dat het zou onweren. Beide mannen wilden geen risico nemen en daalden de berg weer af. Ze deden dat via een klettersteig, waarbij je een route volgt die beveiligd is middels een staalkabel. Net toen ze bij aan het einde waren van de afdaling, werden ze allebei getroffen door de bliksem.

Een van de mannen stierf ter plekke, de ander raakte gewond maar kon een berghut bereiken en de hulpdiensten verwittigen.