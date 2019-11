Duitse autoriteiten sluiten website met kinderporno na invallen LH

18 november 2019

13u47

Bron: Belga 1 Duitse speurders hebben een platform voor kinderporno offline gehaald na invallen in zeven Duitse deelstaten vorige week. Dat zeggen openbare aanklagers in Frankfurt vandaag.

Negen mensen worden ervan verdacht kinderporno uitgewisseld te hebben via "Tor Chat Directory", een website die vermoedelijk beheerd werd door een 43-jarige man uit Schwäbisch Hall in deelstaat Baden-Württemberg.



De verdachten zouden volgens de onderzoekers niet alleen pornografische berichten hebben uitgewisseld hebben, maar zouden mogelijk ook bijeenkomsten hebben georganiseerd om kinderen seksueel te misbruiken.



In totaal werden tijdens de invallen woensdag 26 huizen en appartementen in Baden-Württemberg, Berlijn, Hamburg, Hesse, Beieren, Noord-Rijnland-Westfalen en Saksen doorzocht. Er werd niemand gearresteerd. De verdachte gebruikers van het platform zijn tussen de 35 en 61 jaar oud.