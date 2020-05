Duitse autoriteit op vlak van infectieziekten verwacht tweede en derde besmettingsgolf

05 mei 2020

Lothar Wieler, een autoriteit in Duitsland op het gebied van infectieziekten, waarschuwt ervoor dat een tweede en zelfs derde golf van het coronavirus in aantocht is. "Dit is een pandemie. En bij een pandemie zal het virus mensen blijven ziek maken tot zestig à zeventig procent van de bevolking besmet is geweest", klinkt het.