Duitse artsen: testsresultaten Navalny wijzen op vergiftiging

24 augustus 2020

13u00

Bron: AD.nl, Belga 8 De Duitse artsen die de Russische oppositieleider Aleksej Navalny onderzochten, zeggen dat hij “sporen van vergiftiging" vertoont. Navalny ligt in coma nadat hij plotseling onwel werd op een vliegtuig. Ondertussen ontkennen artsen die in Siberië Navalny hebben verpleegd dat ze onder controle van de autoriteiten stonden. “We hebben hem gered”, klinkt het.



Het Charité-ziekenhuis, één van de vermaardste ter wereld, behandelt de Rus. Die vertoont “sporen van vergiftiging”. De concrete substantie is nog niet geweten. Maar de eerste onderzoeken duiden op een substantie uit de actieve ingrediënten van cholinesteraseremmers, wat ook vaak gebruikt wordt bij insecticiden. Navalny krijgt daarom een behandeling met atropine.



Of Navalny ontwaakt uit zijn coma blijft onzeker, alsook gevolgen op de lange termijn, “vooral op het gebied van het zenuwstelsel, kunnen in dit stadium niet worden uitgesloten”, zei het ziekenhuis.



De 44-jarige oppositieleider moest naar Duitsland voor verdere medische behandeling, nadat hij afgelopen week in coma raakte. “Er was geen formele uitnodiging, maar voor humanitaire redenen kon Navalny snel het land binnenkomen op vraag van zijn familie”, aldus Seibert.

Invloed van Poetin

De Russische president Vladimir Poetin heeft geen invloed gehad op de overbrenging van Navalny naar Duitsland, zo heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov volgens het Russische staatspersbureau Tass gezegd. “Dat (ziekentransport) is absoluut niet het privilege van de president”, zei Peskov. Er zijn ook geen internationale onderhandelingen geweest.

De woordvoerder beklemtoonde dat de bevoegde autoriteiten zeer snel hebben gehandeld. “Alle vergunningen en formaliteiten waren snel rond. De speciale vlucht is zonder problemen vrijgegeven, nadat de artsen Navalny voor vervoer geschikt hebben verklaard. De vlucht om de opposant in Duitsland te laten behandelen was een private actie van Initiative Cinema for Peace rondom Jaka Bizilj.

Niettemin kan de Finse president Sauli Niinistö een bemiddelende rol hebben gespeeld. Hij sprak eerst met de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en dan met Poetin over het transport van Navalny. Wat die gesprekken eigenlijk hebben uitgehaald, staat nog niet eenduidig vast.

Vergiftigd

Navalny raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vliegtuig. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaande aan de vlucht dronk vergiftigd. De oppositieleider stapte vervolgens op het vliegtuig naar Moskou. Dat toestel maakte een noodlanding toen zijn toestand verslechterde. Volgens de Russische artsen heeft Navalny een stofwisselingskwaal.

Volgens bronnen zou Navalny al langer bang zijn geweest voor een vergiftiging. Zo sliep hij zelf nooit in de hotelkamer die onder zijn naam was geboekt.

