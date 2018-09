Duitse artsen: "Pussy Riot-lid zeer waarschijnlijk vergiftigd" ADN

18 september 2018

10u50

Bron: Belga, ANP 1 Het is "erg waarschijnlijk" dat Pussy Riot-bandlid Pjotr Verzilov vergiftigd werd. Dat hebben de artsen van het ziekenhuis in Berlijn waar Verzilov wordt behandeld, gezegd op een persconferentie.

Verzilov begon vorige week plots zijn zicht en spraakvermogen te verliezen. Hij kon ook niet meer lopen en belandde met vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis in Moskou. Afgelopen weekend vloog Verzilov naar Berlijn om zijn medische behandeling daar te laten voortzetten.

De 30-jarige Rus, die ook de Canadese nationaliteit heeft, zou intussen buiten levensgevaar zijn. Hij ligt wel nog steeds op intensieve zorgen, maar is bij bewustzijn en in staat om zich uit te drukken, aldus de dokters.



De symptomen die hij vertoont, kunnen door heel wat verschillende stoffen zijn veroorzaakt. Mogelijk ging het om een substantie die het zenuwstelsel aantast. De artsen schatten de kansen om de juiste aard van de vergiftiging te achterhalen eerder laag in, aangezien de stalen pas zes dagen na de feiten werden afgenomen.

Verzilov is een bekende Kremlin-criticus. Hij vestigde wereldwijd de aandacht op zich door bij de finale van het WK voetbal het veld op te rennen om te protesteren tegen het beleid van president Vladimir Poetin. Nadeja Tolokonnikova, zijn vrouw van wie hij gescheiden leeft, verklaarde eerder al dat hij vermoedelijk was vergiftigd en zo het slachtoffer was geworden van "intimidatie of zelfs een poging tot moord".

