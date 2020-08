Duitse artsen hebben Russische oppositieleider Navalny onderzocht: “Mogelijk om hem naar Berlijn over te brengen” TTR AW NLA HAA

21 augustus 2020

16u45

Bron: ANP, The Guardian, Belga, Reuters 26 Duitse artsen hebben dan toch de toestemming gekregen om Aleksei Navalny te zien. Ze hebben de Russische oppositieleider inmiddels ook onderzocht. Navalny ligt in Siberië in coma in een ziekenhuis. Een politielaboratorium heeft een industriële chemische stof aangetroffen op zijn lichaam. Aanhangers denken dat hij is vergiftigd, maar volgens zijn artsen is daar geen bewijs voor.



“De artsen die vanuit Nürnberg zijn overgevlogen en aan wie de toegang tot de patiënt geweigerd werd, hebben enkele minuten geleden toegang gekregen”, zei de Russische politicus Leonid Volkov op een persconferentie in Berlijn. Hij sprak van “een positieve evolutie”. De vlucht vanuit Nürnberg was door een ngo gecharterd die Navalny naar de Duitse hoofdstad Berlijn wil overbrengen.



Aanvankelijk weigerden de Russische artsen om de oppositieleider naar het buitenland te laten brengen. Dat was een “zuiver medische beslissing”, zo verzekerde de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, aan de pers.

Transport

Inmiddels hebben Duitse artsen Navalny wel onderzocht, twitterde zijn woordvoerster Kira Jarmisj. De dokters kwamen tot de vaststelling dat het mogelijk is de patiënt naar Berlijn over te brengen, zoals de Duitse autoriteiten hebben aangeboden, deelde de zegsvrouw nog mee. De artsen beschikken over de geschikte uitrusting voor een veilige overbrenging met een vliegtuig. Ook de toestand van Navalny laat dit transport toe, klinkt het in een statement van Cinema for Peace Foundation, de ngo die het vliegtuig naar Omsk stuurde.



Navalny ligt daar momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ziekenhuis denkt dat de man in coma viel door een lage bloedsuikerspiegel veroorzaakt door een stofwisselingsstoornis, zo verklaarde de hoofdarts van de kliniek volgens het persbureau TASS. Functionarissen in de Siberische regio waar de oppositieleider wordt gehospitaliseerd, zeggen echter dat er een chemische stof op zijn lichaam is aangetroffen.

Onderzoek

Het chemische middel zat op de handen en in het haar van Navalny, zeiden regionale gezondheidsfunctionarissen volgens persbureau Reuters. Het is onduidelijk om welke stof het precies gaat. Aanhangers van Navalny denken dat de oppositieleider is vergiftigd toen hij thee dronk op een Russische luchthaven. Beelden van de man die onwel werd in het vliegtuig gingen de wereld rond.

De Europese Commissie vraagt dat snel onderzocht wordt hoe het komt dat Navalny in coma is beland. “We zijn erg bezorgd over de gezondheid van Aleksei Navalny na zijn vermoedelijke vergiftiging gisteren”, reageerde Nabila Massrali, een woordvoerster voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

“We verwachten een spoedig, onafhankelijk en transparant onderzoek. In geval van een bevestiging moeten de verantwoordelijken rekenschap afleggen”, aldus de woordvoerster. Ze riep Rusland nogmaals op Navalny naar het buitenland te laten overbrengen voor verzorging. De entourage van de oppositieleider heeft naar eigen zeggen bij het Europees Hof van Justitie aangeklopt om te bewerkstelligen dat Rusland dat transport toelaat.

