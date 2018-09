Duitse arts: "Pussy Riot-lid zeer waarschijnlijk vergiftigd" ADN

18 september 2018

10u50

Bron: ANP 0 De zieke Pussy Riot-activist Pjotr Verzilov is hoogstwaarschijnlijk vergiftigd met een substantie die het zenuwstelsel aantast. Dat heeft een arts van het ziekenhuis in Berlijn, waar Verzilov momenteel verblijft, laten weten.

De arts zei dat Verzilov buiten levensgevaar is, maar nog wel intensieve medische hulp nodig heeft.

Verzilov begon vorige week plots zijn zicht en spraakvermogen te verliezen. Hij kon ook niet meer lopen en belandde met vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis in Moskou. Afgelopen weekend vloog Verzilov naar Berlijn om zijn medische behandeling daar te laten voortzetten.



Verzilov is een bekende Kremlin-criticus. Hij vestigde wereldwijd de aandacht op zich door bij de finale van het WK voetbal het veld op te rennen om te protesteren tegen het beleid van president Vladimir Poetin.

Meer over Pjotr Verzilov