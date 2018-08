Duitse arts doodgestoken in praktijk

16 augustus 2018

Bron: ANP

De politie heeft een verdachte opgepakt na een dodelijke steekpartij in een artsenpraktijk in het zuiden van Duitsland. De dokter kwam om het leven. Een medewerkster raakte ernstig gewond, meldt de politie in Offenburg (Baden-Württemberg).