Duitse arts doodgestoken in praktijk: Somaliër (26) opgepakt mvdb

17 augustus 2018

10u48

Bron: Badische Neueste Nachrichten- Bild - Welt 17 De politie heeft gisterochtend een verdachte opgepakt na de moord op een dokter in diens artsenpraktijk in de Duitse stad Offenburg in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg. De verdachte, een asielzoeker (26) uit Somalië, sloeg vermoedelijk rond 8.45 uur toe, vluchtte nadien weg en kon een dik uur later na een massale politieactie in de omgeving worden ingerekend. Bij de mesaanval raakte ook een medewerkster van de arts lichtgewond.

Volgens Duitse media kwam de aanvaller zonder afspraak de dokterspraktijk, die gelegen is op een voormalig kazerneterrein, binnengestapt. De Somaliër zou de arts onmiddellijk met het mes hebben aangevallen. Dokter Joachim T. stierf ter plekke. Zijn medewerkster Elke D. raakte lichtgewond, het is onduidelijk of zij ook messteken opliep.



De verdachte liet zijn mes achter en vluchtte nadien weg. Het tienjarige dochtertje van de dokter was naar verluidt getuige van de moord. De precieze achtergrond van de geweldpleging is nog onduidelijk. De politie zoekt nog meer getuigen.



De asielzoeker die in 2015 naar Duitsland vluchtte, heeft tot nu toe nog geen verklaringen afgelegd. Hij is woonachtig in Offenburg, een 60.000 inwoners tellende stad op zo'n half uur rijden van het Franse Straatsburg. Dokter Joachim T. behandelde in zijn praktijk meerdere asielzoekers en was erg geliefd bij zijn patiënten, zo schrijven meerdere kranten.

