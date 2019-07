Duitse arts die terechtstaat voor dood Vlaamse kankerpatiënte, hoort vandaag eis en uitspraak ttr

15 juli 2019

06u27

Bron: belga 0 buitenland De rechtbank in het Duitse Krefeld doet vandaag uitspraak in het proces tegen de Duitse alternatieve genezer Klaus Ross. Hij staat terecht voor de dood van drie patiënten, onder wie ook een Vlaamse vrouw. Justitie beschuldigt hem van dood door schuld en schending van de geneesmiddelenwet. Hij zou zijn ernstig zieke patiënten in 2016 een overdosis van een bepaald preparaat hebben toegediend.

Vandaag begint het Openbaar Ministerie met zijn requisitoir, en daarna houdt raadsvrouw Ursula Bissa haar pleidooi. Na een schorsing doet de rechtbank vervolgens uitspraak in de zaak.

Ross had destijds een alternatieve kankerkliniek in Bracht, net over de grens bij het Nederlands-Limburgse dorpje Swalmen. Hij behandelde zijn patiënten onder meer met de stof 3-broompyruvaat (3-BP). Dit preparaat was in 2016 niet goedgekeurd als geneesmiddel, maar de toepassing was in het algemeen niet verboden.

Volgens de Duitse justitie had Ross een ongeschikte weegschaal gebruikt en het middel veel te hoog gedoseerd. Drie patiënten stierven. Het ging om twee vrouwen, de 55-jarige Leentje Callens uit het Oost-Vlaamse Beveren en een 43-jarige vrouw uit het Nederlandse Wijk en Aalburg, en een 55-jarige man uit Apeldoorn.

In totaal onderzocht justitie ongeveer zeventig sterfgevallen.

