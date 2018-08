Duitse appelboer overreden na ruzie over voordringen bij perserij David van der Heeden

28 augustus 2018

13u40

Bron: AD.nl 0 Een ruzie over wie er aan de beurt was om zijn appeloogst tot sap te laten persen, is een 77-jarige Duitser fataal geworden. Een 74-jarige fruitboer, die voorkroop bij een wijnperserij , reed het slachtoffer aan toen de nestor verhaal kwam halen.

Volgens de Duitse politie kregen beide senioren het gisteren met elkaar aan de stok, toen een van hen met zijn voertuig voordrong bij de wijnmakerij in Arnsdorf nabij de grootstad Dresden in deelstaat Saksen. Daar stonden meerdere personen te wachten om hun wagen vol appels af te kunnen leveren.



De 77-jarige appelteler pikte die brutaliteit niet en kwam zijn voertuig uit om verhaal te halen. Hierop gaf de voordringer gas en reed de andere man, die voor zijn auto was gaan staan, opzettelijk aan.



Die sloeg tegen de grond en liep daarbij zwaar hoofdletsel op, waaraan hij korte tijd later overleed. De politie is een onderzoek gestart naar de dood van de bejaarde appelboer. De dader wordt voorlopig verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg.

