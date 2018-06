Duitse ambulance knalt op boom: patiënt en verpleger in levensgevaar mvdb

05 juni 2018

19u31

Bron: ANP 1 Een ambulance is deze middag in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen van de weg af geraakt en frontaal tegen een boom geknald.

Een 56-jarige patiënt die net was opgehaald en de verpleegkundige raakten levensgevaarlijk gewond door het ongeluk in Reichshof, in de buurt van de stad Gummersbach.

Ook de achttienjarige bestuurster van de ziekenwagen liep volgens de politie ernstig letsel op. Vermoedelijk is ze in een bocht uitgeweken voor een dier en daarna de macht over het stuur verloren. Reddingshelikopters hebben de slachtoffers naar een ziekenhuis gebracht.

