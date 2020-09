Duitse ambassadeur in Moskou op het matje in zaak-Navalny mvdb

08 september 2020

13u11

Bron: ANP - Reuters 1 Rusland heeft de ambassadeur van Duitsland op het matje geroepen in verband met de zaak-Navalny. Aanleiding is dat de Duitse regering afgelopen week bekendmaakte dat er "ondubbelzinnig bewijs" is dat de Russische oppositieleider is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep.

De woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde Duitsland van "bluf". Eerder noemde Rusland de bewering van de Duitse regering al ongefundeerd.

De 44-jarige Aleksej Navalny, de belangrijkste criticus van de Russische president Vladimir Poetin, ligt in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. De kliniek in Berlijn maakte maandag bekend dat Navalny uit zijn kunstmatige coma is gehaald en reageert op verbale prikkels.

