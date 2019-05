Duitse agent is het beu en toont verkeersdode aan ramptoeristen Erik Kouwenhoven

22 mei 2019

07u58

Bron: AD.nl 74 Een Duitse politieagent heeft ramptoeristen die foto's maakten van een dodelijk ongeval uit hun voertuig gehaald en gezegd dat ze moesten kijken naar het lijk. Een opvallend wapen tegen kijkers die met hun gedrag steeds vaker de hulpdiensten belemmeren.

Privacyschermen, boetes uitdelen of besproeien met water: in de strijd tegen ramptoeristen die afremmen bij verkeersongevallen om te kijken of foto's te maken lijkt in Duitsland niets te helpen, aldus het Duitse opinieblad Stern.

Uitstappen

En dus ontstaat vaak een ‘kijkersfile’, die hulpdiensten belemmert om bij de slachtoffers te komen. De Beierse politie heeft nu geprobeerd dit ongewenste gedrag van toeschouwers tegen te gaan met een nieuwe opvallende methode. Een agent heeft bij een ongeval op de A6 bij Roth ramptoeristen gevorderd uit hun auto te stappen, zodat ze het dodelijke slachtoffer konden zien.



Een 47-jarige truckchauffeur was daar overleden nadat hij met zijn vrachtwagen op een andere truck was gebotst.

“Schaam je”

Op de plaats van het ongeluk vroeg ongevalsmanager Stefan Pfeiffer voor de camera van Bayerische Rundfunk een automobilist die foto's aan het maken was, uit zijn witte busje te stappen. “Kom uit je wagen, dan laat ik je wat zien”, zei hij in het Engels tegen de Tsjechische bestuurder. “Je wilt foto's maken van de dode, hij is daar, wil je 'm zien? Nee? Waarom heb je dan foto’s gemaakt en weiger je nu om ‘m van dichtbij te zien? Schaam je.”

Kijk naar hem! (...) Wil je hem niet zien? Waarom heb je dan foto’s genomen? Schaam je

Korte tijd later gaf de snelwegpolitie een andere ramptoerist dezelfde toespraak. “Kijk naar hem! (...) Wil je hem niet zien? Waarom heb je dan foto’s genomen? Schaam je.” De twee getoonde mannen reageerden schaapachtig, maar volgens de politie snappen ze alleen zó hoe dom hun gedrag is. “Door ze te confronteren met wat ze denken te willen zien, reageren ze geschokt en hopelijk snappen ook anderen hoe onzinnig het is”, zei Pfeiffer tegen de omroep.

Smakeloos

De politieagent wordt naar eigen zeggen bijna dagelijks geconfronteerd met zware verkeersongelukken én ramptoeristen. “Het stapvoets rijden langs ongevallen en dan foto's maken is smakeloos”, aldus Pfeiffer. “Stel je voor dat je zelf ernstig gewond bent en anderen filmen jou en het ongeval, om de video vervolgens te delen met vrienden of te uploaden naar Facebook. Helaas is dat nu dagelijkse praktijk.” De Duitse overtreders kregen een boete van 128,50 euro.