Duitse actrice klaagt Harvey Weinstein aan voor verkrachting TTR

22 augustus 2018

11u54

Bron: Belga 0 Een Duitse actrice heeft in de Amerikaanse deelstaat Californië een proces aangespannen tegen de machtige Hollywoodproducent Harvey Weinstein. De vrouw, die het pseudoniem "Emma Loman" gebruikt, beschuldigt Weinstein ervan haar verkracht te hebben. Uit de klacht blijkt dat de vrouw de Duitse nationaliteit heeft en sinds 2004 werkt als model, actrice en producer.

De klacht werd maandag ingediend bij een rechtbank in Californië. Het slachtoffer zou in 2006 op het filmfestival van Cannes verkracht zijn in Weinsteins hotelsuite. Volgens haar advocaten is er onder meer sprake van geweld, vrijheidsberoving, en overtredingen van de wet op mensenhandel, en ze vragen een compensatie. Weinstein zou haar onder meer duidelijk gemaakt hebben dat hij de carrière van de vrouw zou kunnen ruïneren als ze zou praten.

Weinsteins advocaat Phyllis Kupferstein verwierp de aantijgingen als "leugens". Volgens de advocaat zijn de feiten ook verjaard.

De Duitse actrice is maar een van de tientallen vrouwen die Weinstein beschuldigen van seksueel geweld. In de Verenigde Staten werd hij intussen formeel in beschuldiging gesteld voor seksueel wangedrag tegen drie verschillende vrouwen, maar zelf ontkent hij de verkrachtingen waarvan hij beschuldigd wordt.