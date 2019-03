Duitse aanklager waarschuwt: gevaar van horrortuinman nog niet geweken Marlies van Leeuwen

15 maart 2019

13u16

Bron: AD.nl 0 In de omgeving van het Duitse dopje Mehlingen, waar een wraakzuchtige tuinman postuum heeft huisgehouden, kunnen nog altijd explosieven worden gevonden. Dat liet de openbare aanklager vanochtend weten op een persconferentie over de bizarre zaak.

Tuinman Bernhard Graumann had het voor zijn dood aan de stok met nogal veel mensen. De politie zegt nu zeker te weten dat de tuinman uit Mehlingen explosieve valstrikken heeft geprepareerd om wraak te nemen op iedereen met wie hij ruzie had, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. Door de boobytraps kwam al een huisarts om het leven en raakten een moeder en haar 4-jarige dochter zwaargewond. Bij de persconferentie vertelde de Duitse aanklager dat Graumann, een diabeet, zelfmoord had gepleegd door zichzelf een overdosis insuline toe te dienen.

Ook werd vanochtend duidelijk dat de huisarts om het leven was gekomen door een explosief met stalen kogels en hagel, schrijft de lokale radiozender RPR1. Uit onderzoek blijkt dat Graumann al tien jaar ruzie met de dokter had. De vrouw die gewond raakte, had een juridisch geschil met de hovenier. Bij haar ontplofte een blok hout dat zij in de kachel wilde stoppen. Dat explosief werd bereid met buskruit, liet de aanklager weten. Op het terrein van de verdachte werden twee kilo buskruit, munitie, hagel en wapens gevonden.

Zoon

Ook in het nabijgelegen dorpje Fischbach is een explosief ontdekt, maar de bewoonster was net in het buitenland. Ook hier is de politie zeker van een verband met Graumann. De overleden dader werkte voor de huiseigenaar als beheerder van het huis. Graumann zei verschillende keren dat de huurders betalingsachterstanden hadden. Het zou om een bedrag van 3.000 euro gaan.

De aanklager kwam bovendien met een opvallend feit over de 'horrortuinman’. Het was al bekend geraakt dat hij zelf in 1980 was begonnen met een opleiding aan de politieacademie, maar die abrupt is gestopt. Nu blijkt dat zijn zoon wél de opleiding heeft gedaan en werkzaam is als politieagent in Kaiserslautern, hetzelfde district waar zijn vader nu het spoor van terreur achterlaat. De zoon wordt overigens niet van betrokkenheid verdacht: ook met hem onderhield de tuinman geen goed contact.