Duits vliegtuig onderweg om Russische oppositieleider te repatriëren na vergiftiging

21 augustus 2020

06u08

Bron: ANP 0 Vanuit Duitsland is deze ochtend een vliegtuig vertrokken naar Rusland om Alexei Navalny op te halen. De dissidente Russische politicus ligt in een ziekenhuis in Omsk.



Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een team van artsen om Navalny te behandelen. De Kremlincriticus werd gisteren in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Hij is volgens zijn woordvoerster zeer waarschijnlijk vergiftigd.

Gehoopt wordt dat Navalny nog vandaag aankomt in een ziekenhuis in Berlijn, waar hij behandeld kan worden. De papieren voor het vervoer naar Duitsland zouden al in orde zijn.

