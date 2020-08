Duits vliegtuig onderweg om Russische oppositieleider te repatriëren na vergiftiging, maar artsen weigeren zijn vertrek TTR

21 augustus 2020

06u08

Bron: ANP, The Guardian 6 Vanuit Duitsland is deze ochtend een vliegtuig vertrokken naar Rusland om Alexei Navalny (44) op te halen. De dissidente Russische politicus ligt in coma in een ziekenhuis in Omsk. Russische artsen weigeren echter om Navalny te laten vertrekken, zo werd slechts een uur voor de landing aangekondigd.



Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een team van artsen om Navalny te behandelen. De Kremlincriticus werd gisteren in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Hij werd plots ziek tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou, waardoor de kapitein noodgedwongen een noodlanding maakte in Omsk. Navalny is volgens zijn woordvoerster zeer waarschijnlijk vergiftigd.

De papieren voor het vervoer naar Duitsland zouden al in orde zijn, maar Russische artsen weigeren nu om Navalny te laten vertrekken. Hij zou te ziek zijn om overgebracht te worden. “Zijn toestand is niet stabiel”, zo luidt de verklaring. “De hoofdarts heeft gezegd dat Navalni niet getransporteerd kan worden. Zijn toestand is niet stabiel. De beslissing van de familieleden, die hem willen transporteren, is onvoldoende”, schrijft de woordvoerster op Twitter.

Navalny ligt momenteel in coma op de afdeling intensieve zorg. De beslissing werd slechts een uur voordat het vliegtuig zou arriveren, aangekondigd.

Twijfels

De assistent van de oppositieleider had er bij de ziekenhuisautoriteiten op aangedrongen zich niet te bemoeien met de pogingen om hem uit het land weg te halen. “Het verbod op het vervoeren van Navalny is een aanslag op zijn leven”, meldt Kira Yarmysh, de woordvoerster van Navalny.

“Dat terwijl de artsen tot nu toe altijd hadden gezegd dat ze bereid waren om dit transport goed te keuren. Juist daarom hebben we dit zo snel georganiseerd. Nu, op het laatste moment, geven de artsen geen toestemming. Deze laatste beslissing werd natuurlijk niet genomen door de dokters, maar door het Kremlin”, zegt Yarmysh nog.

Ziekenhuisautoriteiten in Omsk hebben tegenstrijdige informatie gegeven over de toestand van Navalny. Gisteren nog bevestigde Anatoly Kalinichenko, plaatsvervangend hoofdarts van het ziekenhuis, dat Navalny in coma ligt en wordt beademd, maar dat “zijn toestand stabiel is”. Ook zou het ziekenhuispersoneel geweigerd hebben om de resultaten te laten zien van de tests die op een vergiftiging kunnen wijzen, vertelde de woordvoerster van Navalny.

Er werd gehoopt dat Navalny vandaag nog naar een ziekenhuis in Berlijn kon gebracht worden, waar hij verder behandeld zou worden.

Novaja Gazeta, een Russiche onafhankelijke krant, meldt dat ‘het stikt van de FSB-agenten’ in het ziekenhuis en dat ze ‘met tientallen door de gangen lopen en druk overleggen’.

Eerder vergiftigd

Navalny, maar ook zijn aanhangers en familie, worden regelmatig opgepakt. Ook voerde de politie al herhaaldelijk huiszoekingen bij hen uit. Het oppositielid riep in Rusland onder meer op tot een boycot van de stembusgang tijdens de laatste verkiezingen waar president Poetin als winnaar uit de bus kwam. De verkiezing is volgens hem doorgestoken kaart. De oppositieleider is tijdens demonstraties tegen het regime regelmatig gearresteerd door Russische agenten.

In juli 2019, toen hij een korte gevangenisstraf uitzat, zei Navalny ook al dat hij “vergiftigd” was door een “onbekend chemisch product” en overgebracht was naar het ziekenhuis. De Russische overheid beweerde nadien dat het om een “allergische reactie” ging en dat er “geen enkele giftige substantie” werd aangetroffen.

