Duits veilinghuis onder vuur: vijf schilderijen van Adolf Hitler vandaag onder de hamer, tientallen andere “mogelijk vervalst” kg

09 februari 2019

15u37

Bron: VRT NWS, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung 0 Een veilinghuis in Nürnberg veilt vandaag vijf aquarellen die naar verluidt van de hand van Adolf Hitler zijn. Normaal zouden vandaag in totaal 26 van zijn kunstwerken worden geveild, maar eerder deze week nam het Duitse Openbaar Ministerie tientallen werken in beslag die mogelijk vervalst zouden zijn.

De vijf aquarellen zijn gesigneerd door ‘A. Hitler’ of ‘A.H.’. Het veilinghuis start de biedingen op een beginwaarde van 19.000 euro tot 45.000 euro. Naast de aquarellen worden vandaag ook enkele objecten verkocht die eigendom zouden zijn geweest van Hitler. Zo worden ook een rieten stoel, versierd met een hakenkruis, een tafelkleed en een vaas geveild, volgens Der Spiegel.

Mogelijke vervalsing

In Duitsland ontstond ophef over de veiling. Eerder deze week nam de Duitse politie 64 andere kunstwerken van het veilinghuis in beslag omdat er getwijfeld werd aan de echtheid van de werken. Het gaat om andere aquarellen, tekeningen en schilderijen die eveneens door Hitler gesigneerd zouden zijn.



“Het parket van Nürnberg voert een onderzoek op verdenking van vervalsing en poging tot fraude”, aldus procureur-generaal Antje Gabriels-Gorsolke. Bij de vijf aquarellen die vandaag worden geveild zijn er geen vermoedens van vervalsing.

“Stijl- en smakeloos”

De burgemeester van Nürnberg is niet opgezet met de veiling van de werken en noemde het gebeuren een “stijl- en smakeloze vertoning”, meldt Süddeutsche Zeitung. Een woordvoerster van het veilinghuis benadrukt dat de werken op zich niets te maken hebben met politieke voorkeuren. “De geïnteresseerde partijen zijn internationale kunstverzamelaars zonder een slechte achtergrond.”